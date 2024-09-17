Не наделайте ошибок: надо ли пересаживать пионы осенью

Немало цветов и кустов пересаживают в осеннюю пору, а некоторые растения даже сажают, чтобы они в начале весны дали урожай. Мы разобрались в том, надо ли пересаживать пионы осенью.

Садоводы любят обрезать пионы сразу после того, как цветок отцвел, впрочем этого делать нельзя, потому что именно в это время закладываются цветочные почки, из которых вырастут пышные бутоны в следующем году, пишут Porady 24.

Читайте также Об этом знают единицы: какие цветы можно сажать осенью

Как только пион отцвел, он еще не впадает в осеннюю спячку. Далее растение накапливает питательные вещества для развития. Если же вы обрежете куст "под корень", то вполне сможете загубить растение. Обрезать таким образом пионы можно только поздней осенью перед заморозками. Для того, чтобы кусты хорошо перезимовали, пион надо накрыть, чтобы он не пострадал во время сильных морозов.

Надо ли пересаживать пионы осенью

Пионы надо пересаживать в сентябре, а на юге – до середине октября. Если проведете эту манипуляцию позже, можете потерять цветы. Дело в том, что во время пересадки пионы должны нарастить корневую систему на новом месте, поэтому поздняя пересадка их погубит.

Как понять, что цветы надо пересадить? На самом деле есть несколько очевидных признаков. Вы можете заметить, что пион рос уже не так обильно, как в прошлом году, цветы стали мельче, уменьшилось количество листьев, а цветы растут в основном по бокам куста, а внутри их нет. В таком случае растение надо пересадить, чтобы на новом месте оно заново начало пышно расти.



Кусты пиона нельзя пересаживать каждый год / Фото Pexels

Как правильно пересадить пионы

Садоводы советуют выкапывать кусты после дождя, когда почва влажная. Благодаря этому корни сохранятся и не повредятся. Если же длительное время наблюдается засуха, то перед выкопкой надо подлить кусты.

Перед тем, как пересадить растение, новые посадочные ямки уже должны быть готовы. Выбирайте хорошо освещаемое место, поскольку растение любит много солнца. Не пересаживайте пион очень глубоко, впрочем слишком близко к земле тоже не стоит сажать, выберите золотую середину.

После того, как корни цветка будут в ямке, туда надо налить воду и уже потом засыпать землей. В общем ранние пионы пересаживать не надо. Оптимальное время его роста на одном месте – 5 лет. Только после этого срока можете выкапывать кусты.