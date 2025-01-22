90% людей совершают ошибку: нужно ли промывать макароны водой

Банальное приготовление макарон вызывает немало споров между хозяйками или поварами. К одному из самых дискуссионных вопросов в приготовлении блюд относится – надо ли промывать макароны после приготовления. Мы нашли ответ, поэтому делимся им с вами.

Большинство из нас автоматически промывает макароны после варки, чтобы предотвратить их слипание, пишет 24 Канал. Впрочем такое действие является ошибкой. Оказывается, что промывание макарон не только ухудшает их вкус, но и делает блюдо менее аппетитным, а холодная вода и вовсе их может остудить.

Обратите внимание Яйца никогда не будут трескаться во время варки: нужно добавить один ингредиент

Почему не надо промывать макароны

Промывание макарон вымывает из них крахмал, поэтому они становятся невкусными, а если добавить соус, то он будет стекать. Крахмал является важным компонентом в макаронах, а если его вымыть, то блюдо уже будет неаппетитным.

Есть лишь несколько исключений, когда макароны действительно надо промывать. Если вы варите их заранее на ужин и пересыпаете из кастрюли в контейнер, тогда их надо промывать. Нельзя горячие макароны перекладывать сразу в другую посуду, поскольку под воздействием собственной температуры они могут продолжать готовиться и еще больше разварятся, поэтому на несколько секунд надо подвергнуть их струей воды.



Макароны после приготовления надо промывать / Фото Pexels

Также стоит промывать лапшу, которую вы готовите для супа или бульона. Такие макароны надо после приготовления сполоснуть холодной водой и добавить в кастрюлю. Это поможет предотвратить слипание, а тогда порционно вы сможете добавить макарон в тарелку столько, сколько вам понадобится.

Чтобы макароны не слипались, их надо варить в правильной пропорции. На 1 литр воды нужно 100 граммов макарон и 10 граммов соли. Также стоит брать большие кастрюли. Чем больше места будет между макаронинами, тем меньше шансов на то, что они слипнутся. Бросать их надо варить только в кипящую воду, если вода будет недостаточно прогретой, то это приведет к тому, что они начнут слипаться.