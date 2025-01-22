90% людей роблять помилку: чи потрібно промивати макарони водою

Банальне приготування макаронів викликає чимало суперечок між господинями чи кухарями. До одного з найдискусійніших питань у приготуванні страв належить – чи треба промивати макарони після приготування. Ми знайшли відповідь, тож ділимося нею з вами.

Більшість з нас автоматично промиває макарони після варіння, щоб запобігти їхньому злипанню, пише 24 Канал. Втім така діє є помилкою. Виявляється, що промивання макаронів не лише погіршує їхній смак, але й робить страву менш апетитною, а холодна вода й зовсім їх може остудити.

Зверніть увагу Яйця ніколи не будуть тріскатися під час варіння: потрібно додати один інгредієнт

Чому не треба промивати макарони

Промивання макаронів вимиває з них крохмаль, тому вони стають несмачними, а якщо додати соус, то він буде стікатиме. Крохмаль є важливим компонентом у макаронах, а якщо його вимити, то страва вже буде неапетитною.

Є лише кілька виключень, коли макарони дійсно треба промивати. Якщо ви варите їх на заздалегідь на вечерю й пересипаєте з каструлі в контейнер, тоді їх треба промивати. Не можна гарячі макарони перекладати одразу в інший посуд, оскільки під впливом власної температури вони можуть продовжувати готуватись та ще більше розваряться, тому на кілька секунд треба піддати їх струменем води.



Макарони після приготування треба промивати / Фото Pexels

Також варто промивати локшину, яку ви готуєте для супу чи бульйону. Такі макарони треба після приготування сполоснути холодною водою й додати в каструлю. Це допоможе запобігти злипанню, а тоді порційно ви зможете додати макаронів у тарілку стільки, скільки вам знадобиться.

Щоб макарони не злипалися, їх треба варити в правильній пропорції. На 1 літр води потрібно 100 грамів макаронів та 10 грамів солі. Також варто брати великі каструлі. Чим більше місця буде між макаронинами, тим менше шансів на те, що вони злипнуться. Кидати їх треба варити тільки в киплячу воду, якщо вода буде недостатньо прогрітою, то це призведе до того, що вони почнуть злипатися.