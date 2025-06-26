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Porady Советы по дому Мухи исчезнут из дома навсегда: они не любят эти несколько запахов
26 июня, 15:06
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Мухи исчезнут из дома навсегда: они не любят эти несколько запахов

Марина Блохина
Основні тези
  • Мух можно отпугнуть с помощью ароматов, которые им не нравятся, таких как эфирные масла лаванды, мяты, эвкалипта, гвоздики и лавра.
  • Другие эффективные средства включают использование лимона с гвоздикой, лаврового листа, лука и лаванды в горшках.

Любые насекомые в доме это чрезвычайно неприятно. И летом приходится сталкиваться с мухами, которые часто залетают в квартиру и жужжат, мешают, а также переносят болезни.

Если ваш дом заполонили мухи, бороться с ними нужно начинать немедленно – ведь чем дольше вы будете затягивать, тем больше их в конце концов станет, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ликвидатор".

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Как избавиться от мух в доме?

Вероятно, каждый человек знает, насколько назойливыми могут быть мухи, и как больно они кусаются. Кроме того, эти насекомые также переносят немало болезней. Они летают везде и особенно любят мусорники – а затем садятся на еду.

Очень часто мухи откладывают туда же свои яйца – и если съесть отравленный продукт, можно получить отравление. К счастью, мухи – это также одни из немногих насекомых, против которых действительно действенны народные методы. Они не только эффективны, но и безопасны для вас, семьи и домашних любимцев, если таковые имеются.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как можно избавиться от комаров на даче, чтобы они вас больше не беспокоили.


Мух можно прогнать из дома народными средствами / Фото Pexels

Лучший метод борьбы с мухами – это запахи, которых насекомые не переносят, а таких есть немало. Поэтому, вы можете использовать:

  • эфирные масла с ароматом лаванды, мяты, эвкалипта, гвоздики и лавра. Особенно эффективными они будут, если вы используете специальную аромалампу – она обеспечит распространение запаха по всему дому. Кроме того, можно смазать маслами окна и двери;
  • гвоздика сама по себе имеет очень яркий, выраженный аромат, поэтому можно просто насыпать в блюдце немного пряностей и оставить на кухне – именно там чаще всего оказываются мухи;
  • лимон с гвоздикой – это эффективный отпугиватель мух. Нужно просто разрезать плод и воткнуть в него несколько сушеных головок гвоздики;
  • лавровый лист также может отогнать мух. Несколько высушенных листочков на кухне хватит для того, чтобы насекомые больше вас не беспокоили;
  • лук в большом количестве может раздражать этих вредителей;
  • лаванда в горшках заставит мух покинуть ваш дом навсегда.