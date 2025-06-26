Мухи зникнуть з дому назавжди: вони не люблять ці кілька запахів
- Мух можна відлякати за допомогою ароматів, які їм не подобаються, таких як ефірні олії лаванди, м'яти, евкаліпта, гвоздики та лавра.
- Інші ефективні засоби включають використання лимона з гвоздикою, лаврового листа, цибулі та лаванди у горщиках.
Будь-які комахи в будинку – це надзвичайно неприємно. І влітку доводиться зіштовхуватися з мухами, які часто залітають у квартиру та дзижчать, заважають, а також переносять хвороби.
Якщо ваш дім заполонили мухи, боротися з ними потрібно починати негайно – адже що довше ви будете затягувати, то більше їх зрештою стане, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ліквідатор".
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Як позбутися мух у домі?
Певно, кожна людина знає, наскільки настирливими можуть бути мухи, і як боляче вони кусаються. Окрім того, ці комахи також переносять чимало хвороб. Вони літають скрізь та особливо полюбляють смітники – а згодом сідають на їжу.
Дуже часто мухи відкладають туди ж свої яйця – і якщо з'їсти отруєний продукт, можна отримати отруєння. На щастя, мухи – це також одні з небагатьох комах, проти яких є справді дієвими народні методи. Вони не тільки ефективні, але й безпечні для вас, родини та домашніх улюбленців, якщо такі є.
До речі, раніше ми вже розповідали про те, як можна позбутися комарів на дачі, аби вони вас більше не турбували.
Мух можна прогнати з дому народними засобами / Фото Pexels
Найкращий метод боротьби з мухами – це запахи, яких комахи не переносять, а таких є чимало. Отож, ви можете використати:
- ефірні олії з ароматом лаванди, м'яти, евкаліпта, гвоздики та лавра. Особливо ефективними вони будуть, якщо ви використаєте спеціальну аромалампу – вона забезпечить поширення запаху по всьому дому. Окрім того, можна змастити оліями вікна та двері;
- гвоздика сама собою має дуже яскравий, виражений аромат, тому можна просто насипати у блюдце трохи прянощів і лишити на кухні – саме там найчастіше опиняються мухи;
- лимон з гвоздикою – це ефективний відлякувач мух. Потрібно просто розрізати плід та ввіткнути в нього кілька сушених голівок гвоздики;
- лавровий лист також може відігнати мух. Кілька висушених листочків на кухні вистачить для того, аби комахи більше вас не турбували;
- цибуля у великій кількості може роздратувати цих шкідників;
- лаванда у горщиках змусить мух покинути вашу домівку назавжди.