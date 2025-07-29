Если вы хотите, чтобы помидоры у вас на грядке родили как никогда обильно, вам не нужно много делать – просто выбрасывайте один испорченный продукт не в мусорку, а в почву.

Иногда кухонные отходы – это действительно ценные ингредиенты на огороде, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Поэтому нужно дважды подумать перед тем, как выбрасывать что-то в мусорку.

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Чем подкормить помидоры?

Очень неприятно с самого утра обнаружить, что молоко, которое вы хотели добавить к кофе, испортилось. Но сильно разочаровываться не стоит, ведь оно еще точно может пригодиться вам и заменит дорогие удобрения для помидоров.

Протерминированное молоко можно использовать для того, чтобы полить помидоры – и это поможет не только избавиться от испорченного продукта, но и обеспечить себе очень хороший урожай томатов.

Первая причина, по которой помидоры так сильно любят молоко – это кальций, который содержится в продукте. Он поможет и предотвратить гниение билет, и уберечь от черной пятнистости, которую часто можно заметить на помидорах. Кроме того, в молоке содержится и азот, а он способствует росту зелени на кустах, которая также очень важна.

К слову, молоко может также ускорить созревание огурцов – поэтому стоит использовать его и на этих грядках.



Подкормка помидоров очень важна / Фото Pexels

Впрочем, для того, чтобы подкормить растения испорченным молоком, сначала нужно развести его вдвое. После этого полейте почву под растением – но так, чтобы средство не попало на листья, ведь это может привести к солнечным ожогам. Кроме того, полив листьев молоком может вызвать появление плесени, поэтому стоит быть осторожными.

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Смесь можно использовать каждые несколько недель – и результатов ждать долго не придется. Еще один приятный плюс – молоко содержит белки, витамины В и сахара, а все эти вещества полезны для здоровья растений и могут улучшить общее состояние помидоров и даже положительно повлиять на их вкус.