Конечно, можно еженедельно заливать отбеливатель в чашу унитаза для того, чтобы поддерживать в нем чистоту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, это средство не подействует, если вы заметите обесцвеченные пятна на фарфоре.

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Чем можно быстро почистить туалет?

Известковый налет на унитазе образуется из-за минералов в жесткой воде, и отчистить его достаточно сложно – порой одной чистки бывает недостаточно, чтобы избавиться от грязи. И если в накоплениях минералов размножаются бактерии, обычный отбеливатель не справится с проблемой. К счастью, удалить известковый налет очень легко, если знать, какое средство использовать.

Одно из лучших натуральных средств, что точно найдется у вас дома – это обычная лимонная кислота. Если в вашем доме мягкая вода, тогда делать обработку кислотой можно только время от времени, когда появляется необходимость. А вот если вода жесткая, и налет скапливается быстро, тогда лучше проводить очистку по крайней мере раз в неделю.



Туалет можно почистить лимонной кислотой / Фото Pexels

Лимонная кислота – это вполне натуральный продукт, и она содержится в цитрусовых, однако в концентрированной форме ее можно купить в магазине. Проще всего использовать кислоту против известкового налета из-за того, что он имеет щелочную форму.

Лимонная кислота может быстро разъедать отложения и делать их легкими для удаления. В то же время она безопасна в использовании, совсем не токсична и не удаляет вредных паров.

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Для того, чтобы почистить туалет, нужно залить в него бутылку теплой воды, а потом добавить 400 граммов кислоты. Главное – никогда не заливайте в унитаз кипяток – из-за этого чаша может треснуть. Раствор нужно оставить в туалете, чтобы он лучше расщепил пятна. Лучше дать ему действовать по крайней мере час перед тем, как смывать. Но если налет стойкий и давний, можно оставить средство на ночь.