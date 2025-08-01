Большинство из нас знает о том, что открытая дверца в стиралке влияет на то, чтобы в уплотнителе не накапливалась плесень и не было затхлого запаха, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости". Однако, на самом деле все работает немного иначе.

Читайте также Как вывести плохой запах вещей из секонд-хенда: 5 проверенных и эффективных способов

Почему нельзя оставлять дверь стиралки открытой?

Открытая дверца в стиральной машинке накапливает грязь и пыль, которая оседает на резинке и самом барабане. Как ни странно, вся эта пыль будет оставаться на одежде и даже загрязнит фильтр стиральной машины, поэтому не всегда их надо оставлять открытыми.

Другая проблема заключается в влажном воздухе. Нам кажется, что открытая дверь помогает высушить барабан, но это далеко не так. Когда дверца закрыта, тогда влага испаряется быстрее через специальные отверстия. Если же дверца будет открыта, то влага на поверхности только ускорит появление плесени.

Есть еще третья причина, почему стоит отказаться от популярного лайфхака, и это – провисание дверцы. Если дверца будет открыта постоянно, то своим весом она постепенно деформирует детали, и через несколько лет придется делать ремонт.



Дверцу стиральной машинки не надо закрывать / Фото Unsplash

Чтобы стиральная машина дольше прослужила, нужно оставлять открытым отсек для порошка, геля и ополаскивателя. Этого действия будет вполне достаточно для нормальной вентиляции, а барабан останется защищенным от влаги и накопления пыли.

Специалисты советуют после каждой стирки протирать резинку и внутреннюю часть дверцы сухой тряпкой. Благодаря этому вода не будет долго застаиваться и создавать неприятный аромат.

Также полезно хотя бы раз в месяц делать автоматическую очистку барабана. Если такой функции нет, тогда поможет раствор лимонной кислоты.