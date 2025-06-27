Уничтожите весь урожай: что никогда нельзя сажать после огурцов

Во время посадок надо обязательно соблюдать севооборот, чтобы обеспечить себя хорошим урожаем. Если же это правило проигнорировать и посадить определенные растения после огурцов, то на всходы большого количества плодов можно не ждать.

Для хорошего урожая, овощи нужно чередовать местами, пишет 24 Канал. Это нужно для того, чтобы оживилась почва, поскольку некоторые растения способны вытягивать из нее все питательные вещества.

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Огурцы нельзя сажать на одну и ту же грядку из года в год, потому что от этого растения начнут болеть, а плоды будут маленькими, пустыми и горькими. Есть список растений, которые нельзя сажать после огурцов, поэтому всем огородникам надо обратить на них внимание.

Что нельзя сажать после огурцов

После огурцов на грядку нельзя сажать капусту, поскольку для того, чтобы кочаны выросли большими, им нужна плодородная земля. После капусты огурцы тоже не стоит сажать на ту же грядку, поскольку урожай будет скудным из-за истощенности почвы.



Капусту нельзя сажать после огурцов / Фото Pexels

Дачники не рекомендуют сажать после огурцов дыню, арбузы, кабачки и тыквы. Все эти растения из семейства кабачковых, поэтому им нужны одинаковые питательные вещества, которых после огурцов в почве не будет.

На грядке, где росли огурцы, можно сажать те культуры, которые не будут требовать внимания и пристального ухода. К ним относятся горох, листья салата, морковь и лук.

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К слову, чтобы улучшить рост огурцов и защитить их от вредителей и болезней, нужно воспользоваться молочной подкормкой.