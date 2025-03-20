Что нельзя дарить на День рождения: лучше избегайте этого

Иногда достаточно сложно выбрать близкому человеку подарок, а еще труднее выбрать то, что можно дарить, поскольку не все подарки согласно этикету можно презентовать любимым, друзьям или родственникам.

Некоторые подарки вместо счастья и радости могут вызвать у получателя неприятные эмоции, пишет 24 Канал. Именно поэтому перед тем, как отправляться на поиск подарков, следует ознакомиться со списком вещей, которые дарить нельзя ни в коем случае.

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Часы

Этот аксессуар считается символом разлуки и ссоры. Считается, если подарить часы любимому человеку – к расставанию, другу или подруге – к завершению дружбы.

Предметы личной гигиены

Не стоит дарить постельное белье, нижнее белье, шампуни, кремы и тому подобное. Эти вещи каждый человек должен покупать самостоятельно в соответствии со своими потребностями. К предметам личной гигиены входят духи, впрочем их можно дарить, если знаете предпочтения именинника.

Интересно! Преждевременное дарение подарков на праздники может привести к негативным последствиям. Больше читайте в материале.

Острые предметы

На День рождения нельзя дарить никаких острых предметов. Забудьте о подарочных наборах ножей, вилок или ножниц. Часто на подарок маленькому ребенку дарят ложечку, но этого не следует делать. Говорят, что острые предметы накапливают негативную энергетику, которая может привести к ссорам и конфликтам с близкими.

Книга

Считается, что книга является хорошим подарком, однако по приметам ее нельзя дарить любимому человеку, поскольку вас ждет развод.



Книгу нельзя дарить на День рождения / Фото Pexels

Домашние животные

Нельзя без разрешения дарить кошку или собаку. Перед тем, как сделать такой презент, нужно спросить, не против ли человек не против. Если согласовать подарок, тогда можно осуществлять желание человека, но просто так подарить котенка или собачку не стоит, потому что это большая ответственность, к которой не все готовы.

Пустой кошелек

Кошелек является прекрасной практичной вещью, но на День рождения его нельзя дарить пустым. Внутрь нужно поставить деньги, потому что если там будет пусто, то это приведет к финансовым проблемам.

Стоит отказаться от желтых роз. Большинство считают, что эти цветы способны привести к разводу.