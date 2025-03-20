Що не можна дарувати на День народження: краще уникайте цього

Інколи досить складно обрати близькій людині подарунок, а ще важче обрати те, що можна дарувати, оскільки не всі дарунки згідно з етикетом можна презентувати коханим, друзям чи родичам.

Деякі подарунки замість щастя та радості можуть викликати в одержувача неприємні емоції, пише 24 Канал. Саме тому перед тим, як вирушати на пошук подарунків, слід ознайомитися зі списком речей, які дарувати не можна в жодному разі.

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Годинник

Цей аксесуар вважається символом розлуки й сварки. Вважається, якщо подарувати годинник коханій людині – до розставання, друзі чи подрузі – до завершення дружби.

Предмети особистої гігієни

Не варто дарувати постільну білизну, спідню білизну, шампуні, креми тощо. Ці речі кожна людина повинна купляти самостійно згідно зі своїми потребами. До предметів особистої гігієни входять парфуми, втім їх можна дарувати, якщо знаєте вподобання іменинника.

Цікаво! Передчасне дарування подарунків на свята може призвести до негативних наслідків. Більше читайте в матеріалі.

Гострі предмети

На День народження не можна дарувати ніяких гострих предметів. Забудьте про подарункові набори ножів, виделок чи ножиць. Часто на подарунок маленькій дитині дарують ложечку, але цього не слід робити. Кажуть, що гострі предмети накопичують негативну енергетику, яка може призвести до сварок та конфліктів з близькими.

Книга

Вважається, що книга є хорошим подарунком, однак за прикметами її не можна дарувати коханій людині, оскільки на вас чекає розлучення.



Книгу не можна дарувати на День народження / Фото Pexels

Домашні тварини

Не можна без дозволу дарувати кішку чи собаку. Перед тим, як зробити такий презент, потрібно запитатися, чи людина не проти. Якщо узгодити подарунок, тоді можна здійснювати бажання людини, але просто так подарувати кошеня чи собачку не варто, бо це велика відповідальність, до якої не всі готові.

Порожній гаманець

Гаманець є чудовою практичною річчю, але на День народження його не можна дарувати порожнім. Всередину потрібно поставити гроші, бо якщо там буде пусто, то це призведе до фінансових проблем.

Варто відмовитися від жовтих троянд. Більшість вважають, що ці квіти здатні призвести до розлучення.