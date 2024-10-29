Нужно ли мульчировать землю возле деревьев под зиму: неожиданный ответ

С приближением зимы у садоводов остается все меньше времени на то, чтобы завершить все необходимые задачи. Но нужно ли мульчировать почву вокруг деревьев?

Холод и морозы могут стать достаточно серьезным испытанием и для молодых, и для взрослых растений. Поэтому вам нужно обязательно обратить внимание на методы, которые помогут защитить растения во время зимы, пишут "Аграрии вместе".

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Нужно ли мульчировать деревья осенью?

Многие садоводы с наступлением холодов задаются вопросом: а нужно ли покрывать землю вокруг деревьев мульчей, или можно обойтись и без этого? И, оказывается, этот процесс может существенно повлиять на здоровье деревьев и на их способность выдерживать экстремальные температуры.

Поэтому для того, чтобы понять, нужно ли вам утеплять дерево, нужно обратить внимание на специфику сада и проанализировать погодные условия.



Деревья нужно мульчировать / Фото Pexels

Зима – это то время, когда растения требуют особого внимания, и корневая система растений является уязвимой к морозам, если почва не будет защищена, тогда корни могут получить повреждения.

А вот мульча, уложенная вокруг ствола, может сохранить стабильную температуру почвы, что важно для развития растений. Так укрытие почвы на зиму можно считать очень целесообразным мероприятием. Также нужно учитывать, что мульчирование поможет избежать образования ледовой корки на поверхности почвы.

Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах. В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.

Особенно важно мульчирование для молодых деревьев, ведь оно поможет сохранить их корневую систему. А вот выбор материала для этого может отличаться. Вы можете использовать ту мульчу, которая вам нравится больше всего, но лучше не пропускать этот процесс.