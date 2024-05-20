Что делать с тюльпанами после того, как закончится цветение: на заметку огородникам

Тюльпаны имеют невероятно красивый цвет, и именно из-за него многие огородники высаживают эти растения у себя в саду. Но они нуждаются в уходе даже после того, как отцветут.

Тюльпаны – это те растения, которые любят внимание, поэтому уделять его нужно не только до цветения, но и после. Поэтому если вы хотите выращивать тюльпаны у себя на участке, вам нужно разобраться, когда их подкармливать и как, какие луковицы выкапывать, а какие можно оставить на клумбе до следующего года.

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Нужно ли обрезать тюльпаны после обрезки

Большинство садоводов и дачников срезают цветоносы тюльпанов после цветения, и это правильное решение. И делают это не только для того, чтобы клумба выглядела красиво, но прежде всего и потому, что цветок должен сохранить силы на питание луковицы, а не тратить их на бутоны.

Именно во время вегетации у тюльпана формируется молодая луковица, и иногда даже не одна, а внутри зарождаются побеги на следующий год.

Цветы можно срезать сразу же после того, как тюльпаны отцвели и у них пообпадали лепестки. Зато зеленые листья нельзя трогать, ведь они все еще питают луковицу. Листья из-за этого могут пожелтеть.

Учитывайте то, что листья нужно обязательно срезать острым инструментом, и самым удобным для этого будет секатор. Также вы можете использовать ножницы, если предварительно их продезинфицируете.



Тюльпаны нужно обрезать после цветения / Фото Pexels

Чем подкармливать тюльпаны после цветения

Прежде всего нужно запомнить, что тюльпаны далеко не всегда нуждаются в подкормке. И если их устраивает климат и почва, они могут прекрасно расти и самостоятельно. Но если вы имеете сортовые цветы, то вы можете позаботиться об этом нюансе.

После цветения тюльпанов их нужно поливать в течение двух недель, и если идут дожди, дополнительно заливать не нужно. Подкармливают цветы фосфором и калием в пропорции 1:1.

А вот что точно не стоит класть в почву – так это навоз, ведь от него могут загнить луковицы.

Когда выкапывать луковицы тюльпанов

Луковицы также нужно выкапывать далеко не всегда, и некоторые из них могут оставаться на клумбе в течение 3 – 6 лет. Выкапывают их только тогда, когда вы планируете посадить их на другом месте. Ориентировочно этим стоит заниматься в конце июня – середине июля, и с ранним сортом можно делать это и раньше.