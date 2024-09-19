Зачем закапывать в землю спелые помидоры: ответ удивит и опытных дачников

Дачники всегда хотят иметь самый лучший урожай на участке –и для этого часто прибегают к интересным экспериментам. Один из них –это закапывание спелых помидоров на огороде.

Некоторые огородники и вправду прибегают к тому, чтобы закапывать свой урожай на огороде. Но зачем это делать и действительно ли это имеет результат?

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Органическое удобрение

Оказывается, спелые помидоры могут быть невероятно эффективным органическим удобрением, в состав которого входит немало питательных компонентов. Эти вещества нужны для того, чтобы улучшать рост других растений на вашем огороде.

В частности, в томатах можно найти такие важные элементы:

калий;

фосфор;

азот.

Когда томаты разлагаются в почве, они обеспечивают культуры на огороде всеми нужными питательными веществами, и так могут улучшить и урожай, и качество собранных плодов.

Источник семян

Если ваши помидоры вкусные и дают хороший урожай, вы можете просто закопать их, и так семена распространятся по всему участку. И уже в следующем сезоне вы сможете собрать урожай из самосева – а это очень важно для органического садоводства.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Улучшается структура почвы

Когда помидоры разлагаются, из них выделяются органические вещества, помогающие удерживать влагу и улучшать аэрацию земли. Это нужно для того, чтобы земля на огороде стала более рыхлой и благоприятной для корней растений.



Помидоры можно закапывать на огороде / Фото Pexels

Борьба с болезнями и вредителями

Насекомые и грибковые патогены как будто притягиваются к помидорам, но когда они будут под землей, вредители не смогут к ним попасть. К тому же в составе томатов есть и природные фунгициды, которые будут мешать развитию различных грибковых болезней на огороде.

Способ уменьшения отходов

Большинство огородников просто выбрасывают плохие помидоры, но их можно использовать, как ценный ресурс на вашем участке. Так вы не только улучшите экологию, но и сохраните себе деньги на удобрениях.