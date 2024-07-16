Об этих 5 ошибках в дизайне ванной комнаты вы будете жалеть годами

В ванной комнате каждому человеку приходится проводить достаточно большое количество времени, поэтому очень важно, чтобы она была действительно удобной.

Ванная комната – это то место, где вы вряд ли будете очень часто делать ремонт, поэтому с самого начала важно позаботиться о том, чтобы она была удобной и приятной. Сделать это достаточно просто, и главное – не допускать нескольких распространенных ошибок.

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Нет места для хранения вещей

Иногда увлечение эстетической частью планирования может привести к тому, что вы забудете о функциональности, которая является не менее важной. И вам будет неудобно пользоваться ванной, если там не будет удачного места для средств ухода, полотенец, гигиенических средств и тому подобное.

Неудачное расположение света

Все мы делаем много мелкой и тщательной работы в ванной – от выщипывания бровей до элементарной чистки зубов. И для того, чтобы этот процесс был действительно удобным, нужно позаботиться о том, чтобы свет вам помогал, а не мешал.

Не эргономичный дизайн

Ванная комната должна быть красивой, но прежде всего – удобной. Слишком высокий умывальник или узкий унитаз могут быть красивыми с порога, но совсем неприятными в использовании. Поэтому обращайте внимание на такие вещи еще перед тем, как сделаете покупку, чтобы потом не жалеть о ней.



Дизайн ванной должен быть удобным / Фото Pexels

Маленькие зеркала

Именно в ванной комнате вы, скорее всего, рассматриваете себя больше всего, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы зеркало было достаточно большого размера.

Блестящий пол

На буклете и в магазине все это выглядит очень красиво, но обычно такая плитка становится очень скользкой, как только на нее попадает вода. И это может быть довольно опасно в помещении, где большую часть вашего пребывания внутри будет мокро. Именно поэтому для пола ванной лучше будет выбрать более шероховатый или матовый вариант.