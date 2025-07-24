Эти деревья нужно обрезать до конца июля: урожай увеличится в разы

Обрезку деревьев обычно проводят весной и осенью – впрочем, есть несколько деревьев, с которыми нужно поработать и летом. Поэтому время браться за секатор и проверить, какие растения стоит обрезать уже сейчас.

Июльская обрезка деревьев – это важный процесс, что точно не стоит пропускать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kokl. Но если вы не хотите навредить своим растениям, нужно сначала узнать о нескольких важных нюансах.

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Не все садоводы знают, что в июле можно обрезать деревья – а это очень важная работа, что может существенно повлиять на будущий урожай.

Какие деревья нужно обрезать в июле?

Летняя обрезка может предложить немало преимуществ. Прежде всего это улучшение урожайности, ведь удаление лишних побегов позволяет дереву направлять все свои силы к плодам. Кроме того, так можно контролировать рост, предотвращать болезни и поддерживать хорошую форму дерева.

Но далеко не все деревья нуждаются в таком уходе в июле – поэтому делимся списком деревьев, которые нужно обрезать.

Персики и нектарины

Персиковые деревья известны своей капризностью, их крона может достаточно быстро загустеть, а для того, чтобы плоды были сладкими, они должны получать максимум света. И летняя обрезка персиков нужна для того, чтобы удалить лишние побеги, затеняющие плоды.

Кроме того, особенность персиков в том, что преимущественно они плодоносят на однолетних побегах. И когда вы удаляете старые ветви, вы готовите дерево к обильному урожаю следующего года.



Персики нужно обрезать летом / Фото Pexels

Абрикосы

Как и персики, абрикосы очень любят свет и не переносят тени. И летняя обрезка помогает открыть крону, чтобы плоды получали достаточно тепла. Кроме того, абрикосы подвержены различным заболеваниям, во время которых из ран выделяется смола.

И летом, когда дерево активно вегетирует, такие срезы могут зажить гораздо быстрее, а это снижает риск инфекции.

Вишни и черешни

Вишни и черешни не так требовательны к летней обрезке – но она также может существенно улучшить состояние растения. Эти деревья часто страдают от грибков – и причиной может стать плохая вентиляция кроны. Июльская обрезка быстро исправляет эту проблему.

К слову, ранее мы рассказывали, какое растение в саду может защитить от вредителей – не стоит его убирать.

Сливы

Сливовые деревья склонны к чрезмерному образованию побегов, и поэтому загущается крона. А вот летняя обрезка поможет сдержать рост и направить энергию на плодоношение. И особенно актуально это для сортов, которые дают много корневой поросли – не бойтесь удалять ее как можно раньше.

Груши и яблони

Эти деревья реже обрезают летом, но есть случаи, когда без этого не обойтись. Для яблонь советуют удалять "волчки" – вертикальные побеги. Они не будут давать плодов, и на самом деле только забирают силы у дерева. С грушами же будьте значительно осторожнее и удаляйте только слабые и больные ветви.