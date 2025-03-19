Цвести розы начинают с мая, однако садоводы уделяют время ухода весь год, пишет 24 Канал. В марте нужно сделать одну достаточно важную вещь, которая повлияет на весь дальнейший рост розы.

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Когда обрезать розы после зимы

Обрезка является важным этапом ухода за розами весной. Она необходима для того, чтобы цветок в течение года уродил много пышных бутонов. Если же вовремя осуществить обработку цветка, то это может спровоцировать повторное цветение куста.

Лучше всего обрезать розы в марте, позднее – в апреле. Делать это стоит тогда, когда почки набухли, но еще не начали расти. Однако, точное время зависит от погодных условий, а в каждом регионе он разный.

Интересно! Для того, чтобы срезанные розы простояли в вазе как можно дольше, следует придерживаться нескольких правил. Больше о них читайте в нашей статье.

Садоводы говорят, что надо ориентироваться на ранний кустарник фортизию. Если куст раскрывает желтенькие колокольчики, то можно браться за обрезку розы.



Розы можно обрезать уже в марте / Фото Pexels

Обрезать розу достаточно просто. Достаточно лишь выбрать удачную погоду – ясный или сухой день. Обратите внимание и на то, чтобы в ближайшие несколько дней не было дождей, поскольку они могут привести к гниению свежих срезов.

Инструменты для обрезки должны быть продезинфицированными в растворе марганцовки (секатор или ножницы). Сначала надо провести санитарную обработку кустов. Нужно удалить сухие, слабые и поврежденные ветви. После этого формируется куст: ветку срезают под углом 45 градусов, на 5 миллиметров выше уровня почки.

Следует понимать, что не все виды роз нуждаются в весенней обрезке. К примеру, рамблеры можно и не обрезать. Однако их нужно обрезать зимой, а летом придать кусту нужную форму, которая поспособствует лучшему цветению.