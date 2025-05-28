Какую одежду нельзя сушить на солнце: обратите внимание, чтобы ее не испортить

Одежду надо правильно не только стирать, но и сушить. Если делать это неправильно, то это может испортить их внешний вид и качество. Наряд не только деформируется, но и потеряет форму или цвет.

Различные типы текстиля надо сушить по-разному, пишет 24 Канал со ссылкой на известную хозяйку Марту Стюарт.

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Шерстяные свитера

После стирки свитера из шерсти впитывают много влаги и становятся тяжелыми, поэтому если их повесить, ткань может растянуться и потерять форму. Лучше такие свитера горизонтально положить на специальную сетку для сушки.

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Одеяла и пледы

Под собственным весом тяжелые одеяла и пледы могут растянуться. Если хорошо эти вещи не просушить, то остаточная влага способна вызвать неприятный запах. Специалист советует одеяла и пледы сушить только в горизонтальном положении.



После стирки вещи надо правильно сушить / Фото Pexels

Куртки и жилетки

После стирки в куртках сбивается пух. Если сушить верхнюю одежду на веревке, то наполнитель будет смятым и будет иметь запах затхлости. Лучше для курток использовать сушильную машину на среднем режиме с теннисными мячами.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как можно легко отмыть пятна с матраса без лишних проблем.

Джинсовые вещи

Джинсы, которые сушатся на солнце могут сесть или выгореть. Наряды из денима рекомендуется сушить наизнанку при низкой температуре.

Коврик для ванной комнаты

Не стоит развешивать коврик на балконе, поскольку он очень долго сохнет. Его стоит сушить в машинке на среднем режиме.