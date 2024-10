LinkedIn – это крупнейшая в мире онлайн-платформа профессиональных контактов, говорится в телеграм-канале Catboss.

Но для того, чтобы найти на платформе нужную работу, договориться о стажировке или получить навыки, которые нужны для достижения карьерных успехов, нужно вести LinkedIn на регулярной основе и иметь правильно оформленный профиль. Как его создать и чем наполнять – рассказываем далее.

Загрузите профильное фото

Выберите фото высокого качества, на котором вы имеете профессиональный вид. Улыбка, чистый фон и соответствующая одежда помогут создать положительное впечатление.

Напишите профессиональный заголовок

Заголовок должен отражать вашу текущую должность, ключевые навыки и интересы. Например, "Web Developer | Frontend developer" (HTML, CSS, JavaScript); "Looking for position as Python developer".

Создайте персональное суммарное описание

Этот раздел нужно использовать для краткого описания вашего опыта, навыков и профессиональных целей. В этом разделе надо рассказать о своих достижениях и основных областях компетенций.



Добавьте раздел "Опыт работы"

Здесь нужно указать все предыдущие и текущие места работы, включая должности, названия компаний, периоды занятости и описание обязанностей и достижений. Укажите ключевые достижения, которые выделяют вас среди других кандидатов.

Добавьте раздел "Образование"

Важно в этом разделе указать все академические достижения: названия учебных заведений, полученные степени и специализации. Если у вас есть соответствующие курсы или сертификаты, их также стоит вписать.

Укажите навыки

Добавьте до 10 ключевых навыков, которые наиболее соответствуют вашим способностям и областям компетенций. Таким образом работодатель может найти вас по определенным ключевым словам.

Добавьте раздел "Рекомендации"

Это очень важный раздел для вашего будущего продвижения. Запросите рекомендации от коллег, сотрудников или клиентов, которые могут подтвердить вашу профессиональную компетентность и достижения.