Пользователи TikTok в восторге: как сделать оливковые пасхальные яйца за несколько минут

Уже в субботу, 4 мая, христиане отправятся в церковь освящать пасхальные корзины. Традиционно главными считаются пасха и писанки. В TikTok уже завирусился видеоролик, на котором подробно описано, как сделать оливковые писанки.

В корзину ставят различные виды писанок – раскрашенные вручную красками, расписанные воском, с наклейками, или в необычных цветах от натуральных красителей.

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TikTok-пользовательница накануне Пасхи опубликовала видеоролик, в котором рассказала, как с помощью обычных ингредиентов, достичь оливкового оттенка пасхальных яиц. Рецепт пасхальных необычных яиц уже собрал почти 3 миллиона просмотров.

Как сделать оливковые пасхальные яйца

Вам понадобится:

Яйца 5 штук;

Куркума 2 столовые ложки;

Чай каркаде 30 граммов (5-7 пакетиков).

Приготовление:

Выложите в холодную воду белые яйца, предварительно их хорошо помыв губкой. Важно выбирать именно белый цвет яиц, а не коричневый. Тогда в кастрюлю добавьте куркуму и перемешайте, чтобы она равномерно распределилась. Сверху всыпьте чая каркаде и поставьте на огонь. После того, как вода закипит, скрутите огонь и поварите яйца еще 10 минут. Тогда выключите огонь и дайте яйцам остыть именно в этой воде.

Рецепт оливковых пасхальных яиц

Важные советы

Время от времени яйца надо переворачивать, чтобы они равномерно окрасились.от времени, в течение которого яйца находятся в растворе, зависит интенсивность и насыщенность цвета.

Важно, окрашенные яйца аккуратно промыть, ни в коем случае сильно не трите их, потому что повредите пленку с рисунком. Для глянцевого вида, после того, как яйца уже высохнут, протрите их подсолнечным маслом.