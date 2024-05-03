Користувачі TikTok в захваті: як зробити оливкові крашанки за кілька хвилин
Джерело:Kate Cooking
Вже у суботу, 4 травня, християни відправляться в церкву освячувати великодні кошики. Традиційно головними вважаються паска та писанки. У TikTok вже завірусився відеоролик, на якому детально описано, як зробити оливкові писанки.
У кошик ставлять різноманітні види писанок – розфарбовані вручну фарбами, розписані воском, з наклейками, чи в незвичних кольорах від натуральних фарбників.
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TikTok-користувачка напередодні Великодня опублікувала відеоролик, в якому розповіла, як за допомогою звичайних інгредієнтів, досягнути оливкового відтінку крашанок. Рецепт великодніх незвичних яєць вже зібрав майже 3 мільйони переглядів.
Як зробити оливкові крашанки
Вам знадобиться:
- Яйця 5 штук;
- Куркума 2 столові ложки;
- Чай каркаде 30 грамів (5-7 пакетиків).
Приготування:
- Викладіть у холодну воду білі яйця, попередньо їх добре помивши губкою. Важливо обирати саме білий колір яєць, а не коричневий.
- Тоді у каструлю додайте куркуму та перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася. Зверху всипте чаю каркаде та поставте на вогонь.
- Після того, як вода закипить, скрутіть вогонь та поваріть яйця ще 10 хвилин. Тоді вимкніть вогонь та дайте яйцям охолонути саме в цій воді.
Рецепт оливкових крашанок
Важливі поради
Час від часу яйця треба перевертати, щоб вони рівномірно пофарбувалися.Від часу, протягом якого яйця знаходяться в розчині, залежить інтенсивність та насиченість кольору.
Важливо, фарбовані яйця акуратно промити, ні в якому разі сильно не тріть їх, бо пошкодите плівку з малюнком. Для глянцевого вигляду, після того, як яйця вже висохнуть, протріть їх соняшниковою олією.