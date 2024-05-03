Користувачі TikTok в захваті: як зробити оливкові крашанки за кілька хвилин

Вже у суботу, 4 травня, християни відправляться в церкву освячувати великодні кошики. Традиційно головними вважаються паска та писанки. У TikTok вже завірусився відеоролик, на якому детально описано, як зробити оливкові писанки.

У кошик ставлять різноманітні види писанок – розфарбовані вручну фарбами, розписані воском, з наклейками, чи в незвичних кольорах від натуральних фарбників.

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TikTok-користувачка напередодні Великодня опублікувала відеоролик, в якому розповіла, як за допомогою звичайних інгредієнтів, досягнути оливкового відтінку крашанок. Рецепт великодніх незвичних яєць вже зібрав майже 3 мільйони переглядів.

Як зробити оливкові крашанки

Вам знадобиться:

Яйця 5 штук;

Куркума 2 столові ложки;

Чай каркаде 30 грамів (5-7 пакетиків).

Приготування:

Викладіть у холодну воду білі яйця, попередньо їх добре помивши губкою. Важливо обирати саме білий колір яєць, а не коричневий. Тоді у каструлю додайте куркуму та перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася. Зверху всипте чаю каркаде та поставте на вогонь. Після того, як вода закипить, скрутіть вогонь та поваріть яйця ще 10 хвилин. Тоді вимкніть вогонь та дайте яйцям охолонути саме в цій воді.

Рецепт оливкових крашанок

Важливі поради

Час від часу яйця треба перевертати, щоб вони рівномірно пофарбувалися.Від часу, протягом якого яйця знаходяться в розчині, залежить інтенсивність та насиченість кольору.

Важливо, фарбовані яйця акуратно промити, ні в якому разі сильно не тріть їх, бо пошкодите плівку з малюнком. Для глянцевого вигляду, після того, як яйця вже висохнуть, протріть їх соняшниковою олією.