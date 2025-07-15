Где держать орхидею, чтобы она всегда цвела: обратите внимание на этот секрет

Орхидея является довольно капризным растением, поэтому за ней нужно тщательно ухаживать. Дома можно создать условия близкие к ее росту в природе, поэтому обратите на них внимание.

Многие люди не понимают, как именно нужно поливать орхидею, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman Life. Специалисты рекомендуют дать орхидее столько влаги, чтобы ей хватило для смачивания корней и гальки.

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Нельзя допускать, чтобы субстрат пересыхал. В период, когда растение будет активно расти, его надо подкормить жидким удобрением.

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Где держать орхидею, чтобы она хорошо росла?

В жаркое время года надо с осторожностью отнестись к месту расположения растения. Не стоит ее держать на солнечном подоконнике, где падают прямые солнечные лучи, поскольку листья и цветы могут выгореть, а растение перестанет цвести.

Для того, чтобы орхидея росла и цвела, нужно найти в лучшее место для ее выращивания и роста. Сорт фаленопсис способен прожить почти 7 лет и хорошо растет в отдаленных от окон частях комнаты.



Лучшее место для размещения орхидеи / Фото Pexels

В общем лучшим местом для орхидеи является освещенное место с рассеянным светом, подальше от прямых солнечных лучей и сквозняков. Держите растения у окна, выходящих на восток или на запад.

К слову, садоводы нашли эффективное удобрение для роз, которое способствует непрерывному цветению до сентября.

Увлажнение растения должно быть умеренным, поскольку орхидея не любит очень много воды. Перед поливом лучше дождаться момента, когда корни высушатся. Специалисты советуют погружать горшок с цветком в воду, а когда почва станет влажной, класть растение на место.