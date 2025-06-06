Незнание определенных вещей может привести к существенному уменьшению урожая, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman Life. Специалисты рассказали, что именно нельзя делать во время выращивания картофеля, чтобы не уменьшить урожай.

Читайте также Надо ли поливать картофель: ответ знают не все

Игнорирование севооборота

Не стоит картофель из года в год сажать на одинаковом участке. После этой культуры почва истощается, поэтому для того, чтобы сохранить плодородие овощей, каждый год надо выбирать новое место. Также нежелательно сажать картофель после перца и помидоров.

До речі, знайти посадкову картоплю за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Ранняя посадка

Есть сорта картофеля, которые можно сажать в начале весны, но следует понимать, что овощи очень чувствительны к холоду и заморозкам. Если высадить клубни слишком рано, когда еще земля не прогрелась, то посадочный материал может подмерзнуть, а ростки будут развиваться слабо. Из-за этого можно получить низкий урожай. Раннюю посадку надо обязательно накрывать агроволокном или пленкой.



Ранняя посадка может привести к плохому урожаю / Фото Pexels

Недостаточное рыхление

Вокруг картофеля надо регулярно рыхлить почву, чтобы предоставить корневой системе кислород. Если этого не делать, то клубни будут формироваться мелкими. После всходов грядку стоит рыхлить каждые 10 дней.

Чрезмерное использование навоза

Избыток навоза может навредить картофелю – вызвать ожог или способствовать гниению. Картофель можно подпитывать этим органическим удобрением, но в меру. Нельзя удобрять овощи, которые уже проросли.

К слову! Если редиска горчит, то есть 4 лайфхаки, которые могут убрать горечь. Больше читайте в нашем материале.

Плохой посадочный материал

Качественный картофель является залогом хорошего урожая. Выбирайте клубни среднего размера с короткими ростками. Вялые клубни нельзя использовать, потому что они не дадут хорошего урожая и заразят здоровые картофелины.

Густые грядки

Между лунками надо оставлять достаточно пространства. Плотная посадка может привести к тому, что кусты будут конкурировать за свет и питательные вещества, поэтому картофель не вырастет большим. Расстояние между ямками должно составлять 20 сантиметров.