От пятен не будет следа: как отстирать старые подушки

Подушки со временем получают пятна, становятся желтыми и начинают плохо пахнуть. Чтобы вернуть им их вид, стоит воспользоваться ценными советами, которыми пользуются все хозяйки.

Вернуть безупречную чистоту старым вещам можно достаточно просто. Есть несколько этапов, которых четко надо придерживаться и тогда ваша старая подушка превратится в новую.

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Проверьте этикетку

На этикетке должно быть указано, можно ли стирать подушку в стиральной машине. Если такой информации не будет, тогда надо ее стирать в деликатном режиме стирки.

Обработайте пятна

Для максимального эффекта пятна надо обработать специальным средством или содой или уксусом. Средство надо нанести на загрязненные места и подождать несколько минут, а потом поставить подушку в барабан.

Выберите подходящую температуру

Для подушки с синтетическим наполнителем вода температуры должна быть до 40 градусов, а для пера и пуха надо выбирать бережный режим стирки не более 30 градусов. Выбирайте гелевое средство для стирки, которое не повредит наполнитель и будет легко выполаскиваться.



От желтых пятен на подушке можно легко избавиться / Фото Pexels

Дополнительное полоскание

Выполаскивайте подушку дважды, чтобы стиральный порошок хорошо вымылся. После этого включите режим отжима, чтобы забрать всю лишнюю влагу.

Сушка сушки

Сушите подушки на улице, поскольку свежий воздух поможет лучше вывести плохой запах. Если вы живете в квартире, то сушилку можно использовать, но исключительно на низких температурах.

Средства для придания аромата

После того, как подушка высушится, обработайте ее ароматизатором, чтобы она хорошо и приятно пахла.