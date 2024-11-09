Постель в белом цвете выглядит дома красиво и дорого, впрочем поддерживать ее в первоначальном виде хоть и сложно, однако возможно, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец. Блогерша поделилась методом, который за одну стирку вернет вам белоснежное постельное белье.

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Постельное белое белье очень хорошо выглядит, но не совсем практична, поскольку на ней виднеется малейшее пятно, а со временем такая постель сереет или желтеет. Чтобы избавиться от этой проблемы, не нужно покупать дорогие средства для стирки или даже новый комплект белья. Есть один способ, который моментально исправит ситуацию.

Чем отбелить постельное белье

Блогер рассказала, что для того, чтобы вернуть вид постельному белью, нужно его постирать в стиральной машинке с добавлением кислородного отбеливателя. Его надо засыпать в контейнер стиральной машины с добавлением жидкого средства для стирки. Температура стирки должна быть минимум 60 градусов.

Этот простой лайфхак подарит вам белоснежное постельное белье. Блогерша добавила, что после глажки постель станет как в самых дорогих отелях.

Простой лайфхак с отбеливанием: смотрите видео

Если же хотите попробовать альтернативный метод, тогда можно воспользоваться копеечным методом. Метод подходит для любого хлопкового постельного белья. Вам понадобится 5 литров воды, 5 столовых ложек соды и 2 столовые ложки нашатырного спирта. В этом растворе нужно замочить постель на 2 часа, а после этого хорошо прополоскать.