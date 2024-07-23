Почему волосы быстро жирнеют: названы самые большие ошибки, которые к этому приводят

У каждого человека волосы жирнеют по-разному – у кого-то быстрее, у кого-то позже, но в любом случае они являются признаком неухоженности.

Есть несколько ошибок, которые влекут за собой повышение жирности головы. О самых больших проблемах рассказала специалист по реабилитации головы Юлия Седлецкая.

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Неправильное использование масок и бальзамов

Самой большой ошибкой является нанесение масок, бальзамов и кондиционеров на прикорневую часть волос. Эти продукты направлены на увлажнение длины волос, поэтому их надо наносить на хвостик, что получится во время скручивания волос во время мытья.

Мытье шампунем один раз

Одна из грубых ошибок – это мытье волос шампунем только один раз. Во время первого мытья шампунь лишь готовит к вымыванию и размягчает накопленные ороговевшие клетки, сальные и потовые секреты и остатки стайлинга. Вымывание загрязнений происходит во время второго мытья.



Распространенные причины быстрой жирности волос / Фото Pexels

Использование прохладной воды

На коже головы есть множество сальных и потовых желез. Ошибочно считается, что прохладная вода не травмирует волосы, поэтому ее надо использовать, но это не так, потому что она никогда не сможет эффективно активировать шампунь и распарить кожу для очистки.

Неправильное использование шампуня

Еще одна ошибка – использование шампуня по типу структуры волос, а не по типу кожи головы. Различные марки предлагают шампуни для сухих, окрашенных или поврежденных волос, но его основная функция – очищать кожу головы. Поэтому прежде всего надо выбирать шампунь, который подойдет по типу кожи головы, а уход за структурой подбирать уже в зависимости от ее состояния.