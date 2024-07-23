Чому волосся швидко жирніє: названо найбільші помилки, які до цього призводять

У кожної людини волосся жирніє по-різному – в когось швидше, в когось пізніше, та в будь-якому випадку воно є ознакою недоглянутості.

Є кілька помилок, які тягнуть за собою підвищення жирності голови. Про найбільші проблеми розповіла спеціалістка з реабілітації голови Юлія Седлецька.

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Неправильне використання масок і бальзамів

Найбільшою помилкою є нанесення масок, бальзамів і кондиціонерів на прикореневу частину волосся. Ці продукти спрямовані на зволоження довжини волосся, тому їх треба наносити на хвостик, що вийде під час скручування волосся під час миття.

Миття шампунем один раз

Одна з грубих помилок – це миття волосся шампунем лише один раз. Під час першого миття шампунь лише готує до вимивання та розм’якшує накопичені ороговілі клітини, сальні та потові секрети й залишки стайлінгу. Вимивання забруднень відбувається під час другого миття.



Поширені причини швидкої жирності волосся / Фото Pexels

Використання прохолодної води

На шкірі голови є безліч сальних та потових залоз. Помилково вважається, що прохолодна вода не травмує волосся, тому її треба використовувати, але це не так, бо вона ніколи не зможе ефективно активувати шампунь і розпарити шкіру для очищення.

Неправильне використання шампуню

Ще одна помилка – використання шампуню за типом структури волосся, а не за типом шкіри голови. Різні марки пропонують шампуні для сухого, фарбованого чи пошкодженого волосся, але його основна функція – очищувати шкіру голови. Тому насамперед треба вибирати шампунь, який підійде за типом шкіри голови, а догляд за структурою підбирати вже залежно від її стану.