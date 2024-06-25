Чимало людей користуються місячним календарем стрижок, який допомагає дізнатися, в які саме дні нас чекатиме успіх після зміни іміджу та коли треба відмовитися від стрижки, щоб уникнути проблем і негараздів, пишуть Поради 24.

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Експерти радять дотримуватися календаря стрижок, оскільки він справді має помітний вплив на життя людини.

За місячним календарем на липень 2024 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Спадний Місяць: 1 – 5 липня, 22 – 31 липня;

1 – 5 липня, 22 – 31 липня; Молодик: 6 липня;

6 липня; Зростаючий Місяць: 7 – 20 липня;

7 – 20 липня; Повня: 21 – 31 липня.

Враховуючи особливості впливу місяця на долю та стан людини, звертайтеся до порад, які підкажуть вам, коли ж краще стригти волосся в липня 2024 року.

1 липня – не бажано стригти волосся в цей день, адже ваша активність до життя може знизитися.

2 липня – зміна іміджу в цей день покращить ваше здоров’я, а волосся після стрижки буде швидко рости.

3 липня – не найкращий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Стрижку варто перенести на наступний раз.

4 липня – похід до перукаря дозволить покращити стан вашого здоров’я, а також залучить у ваше життя фінансову підтримку.

5 липня – утримайтеся від стрижки в цей день, аби не накликати у своє життя неприємні емоції.

6 липня – не рекомендується змінювати імідж в цей день, адже у вас можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

7 липня – похід до перукаря приверне у ваше життя багатство та здоров’я.

8 липня – утримайтеся від стрижки цього дня, адже вона може призвести до страхів, яких раніше у вас не було.

9 липня – дуже невдалий час для стрижки довгого волосся, після цього протягом двох тижнів можуть бути проблеми зі здоров’ям.

10 липня – оптимальний день для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

11 липня – сьогодні не рекомендується відвідувати перукаря, оскільки у вас можуть виникнути головні болі, підвищення тиску та поява страху.

12 липня – нова зачіска може погано вплинути на стан вашого здоров’я.

13 липня – після стрижки волосся стане густішим, а також покращиться працездатність та з’являться нові ідеї.

14 липня – зміна іміджу посилить респектабельність, проте стригти дуже коротко волосся не рекомендується.

15 липня – стрижка у цей день дозволить вирішити матеріальні питання, а також покращить загальний стан здоров’я.

16 липня – похід до перукаря позитивно відобразиться на вашому зовнішньому вигляді.

17 липня – зміна іміджу в цей день залучить успіх, ви станете красивішими та привабливішими.

18 липня – щоб залучити в життя щастя та успіх, варто відвідати перукаря. Для тих, хто планує кардинальні зміни – бажано підстригтися коротко.

19 липня – похід до перукаря в цей день залучить творчу самореалізацію та налаштує на позитивний настрій.

20 липня – у цей день краще утриматися від стрижки, аби не накликати біду.

21 липня – день не є надто вдалим для стрижки, відтермінуйте похід до перукаря.

22 липня – поганий період для зміни зовнішнього вигляду, стрижки волосся чи нової зачіски.

23 липня – стрижка посилить вашу харизму та підвищить впевненість у собі.

24 липня – фарбування волосся зроблять вас більш успішними та працьовитими.

25 липня – стрижка цього дня вийде ідеальною та покращить вам настрій.

26 липня – похід до перукаря надасть вам енергетичне підживлення, візит до перукаря позитивно вплине на стан вашого здоров'я.

27 липня – стригти волосся у цей день не бажано, адже може погіршитися ваше психологічне та фізичне здоров’я.

28 липня – похід до перукаря посилить вашу внутрішню енергію та красу,

29 липня – щоб залучити в життя щастя та успіх, варто відвідати перукаря. Для тих, хто планує кардинальні зміни – бажано підстригтися коротко.

30 липня – похід до перукаря у цей день забезпечить вам приплив грошей і позитивних емоцій.

31 липня – стрижка забезпечить вам прилив грошей і позитивних емоцій.