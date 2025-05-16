Якщо ви хочете отримати найкращий смак та врожай часнику, для цього потрібно подбати про вибір найкращого сорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Земляк".

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Ірен

Цей сорт часнику неймовірний тим, що має хорошу стійкість до бактеріальної гнилі, що часто вражає культуру, а також може непогано переносити морози. Вирізняється сорт також і тривалим часом зберігання – від 8 до 10 місяців.

Сорт підходить для посадки на зиму та є чистим – в український реєстр він потрапив тільки 2018 року. Часник досягає 55 грамів, смак має насичений та в міру гострий.

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Унікат

Цей часник також вважається стійким до бактеріальної гнилі. Він підходить для вирощування у степу, лісостепу та на Поліссі. Маса підземної цибулини досягає 50 грамів, а середня маса одного зубка – 10 грамів. Цей чеський сорт достигає всього за 90 днів після посадки.



До вибору сортів часнику потрібно ставитися уважно / Фото Pexels

Любаша

Це – стрілкуючий сорт озимого часнику, і зараз він вважається одним з найкращих в Україні. Є морозостійким, посухостійким та може добре зберігатися, не втрачаючи якості – аж до 10 місяців. Можна вирощувати в захищеному ґрунті по всій Україні.

Та уважними варто бути не тільки під час вибору сортів часнику на посадку. Раніше ми ділилися найгіршими сортами помідорів, що взагалі не дають врожаю.

Дюшес

Цей сорт надзвичайно високоврожайний. Один кілограм насіння в зубцях може дати від 6,4 до 7,5 кілограмів урожаю. Для посадки можна використовувати усі зубці, і навіть з невеликих проростають голівки по 50 – 60 грамів. Середні та великі зубці можуть дати голівки масою до 70 – 90 грамів.