Будет, как новая: как отбелить подошву в кроссовках

Белоснежная обувь требует особого ухода. Эти кроссовки являются базовыми, универсальными, поэтому есть в гардеробе каждого человека. Но для того, чтобы они имели хороший вид, недостаточно их протирать влажными салфетками. Периодически отбеливайте подошву с помощью простых и действенных способов.

Чтобы вернуть резиновой подошве белый цвет, вам не понадобится тратить много усилий. Их надо применять, если не удается отчистить тот слой грязи, который накопился на подошве.

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Зубная паста

Составляющие, которые содержатся в зубной пасте, способны отбелить загрязненную подошву. Сначала вам надо протереть ее влажной салфеткой и нанести зубную пасту старой зубной щеткой на кроссовки. Подождите 5 минут, а затем осторожно удалите с помощью щетки и протрите губкой.

Моющее средство

Нанесите средство для мытья посуды на грязную подошву. Немножко подождите, промойте водой и протрите губкой.



Советы, которые помогут отбелить подошву / Фото Pexels

Уксус и сода

Считается, что этот метод является самым сильным и эффективным. Полстакана уксуса надо смешать с половиной стакана воды и столовой ложкой соды. Этой смесью смочите тряпку и протрите подошву кроссовок. Оставьте на несколько минут и смойте.

Лимонная кислота

В стакане воды разведите 25 граммов лимонной кислоты. Смочите салфетку из микрофибры в раствор и смойте остатки водой, а затем протрите бумажными полотенцами.

Жидкость для снятия лака

Протрите подошву влажной салфеткой и нанесите ватным диском жидкость для снятия лака. Если желтизна не исчезает, тогда смешайте ацетон с незначительным количеством пищевой соды и снова повторите процедуру.