Если ваши обои бумажные, вы можете легко их почистить от пятен, чтобы придать им более новый вид. И для этого вам нужны будут только подручные средства, которые можно легко найти в каждом доме.
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Конечно, если ваши обои такие, что моются, почистить их достаточно просто. Но вот что делать с обычными бумажными? Для этого можно использовать один интересный метод.
Как вывести жирное пятно с бумажных обоев
Для того, чтобы убрать пятно с обоев, вам нужно приложить к ним бумажную салфетку, а после этого прогладить теплым, но еще не горячим утюгом. Под воздействием паты и высокой температуры жир прилипнет к салфетке. Когда она загрязнится, вам нужно будет ее поменять, а затем снова прогладить обои.
Обои можно легко отчистить / Фото Pexels
Но учитывайте то, что действовать нужно очень осторожно, чтобы на ваших обоях не осталось еще и пятен от утюга. Потому что в случае, если они таки будут, удалить их будет очень сложно и практически невозможно.
Используйте резинку
Еще один запасной, и не менее действенное средство – это использование обычной канцелярской резинки. Она может удалить различные пятна – в частности, и следы от пальцев и жирных рук. А меламиновые губки помогут вам очистить даже пятна от чернил. Но и здесь нужно действовать очень осторожно, чтобы не повредить обои.