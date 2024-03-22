Перед тем, как начинать удаление обоев, застелите пол старыми полотенцами или тряпками, а еще лучше – большими мусорными пакетами.

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Удаление отпаривателем

Наполните резервуар отпаривателя водой. Удерживайте над определенным участком обоев в течение нескольких секунд и начните отслаивать обои шпателем.

Продолжайте поэтапно сверху вниз отдирать обои, пока полностью не упадет приклеенная часть. Если останутся определенные частицы на стене, их можно соскрести проволокой, но будьте осторожны, чтобы не повредить стену.



Удаляйте обои с помощью отпаривателя / Фото The Spruce

Удаление водой и уксусом

Этот способ очень легкий и быстрый. В пульверизаторе смешайте воду и уксус в равных частях. Обильно сбрызните раствором ту часть обоев, которую будете сдирать. От этой пропитки бумага должна легко отделиться от стены.

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Удаление средством для снятия обоев

Распылите средство и с помощью губки распределите его на небольшом участке. Подождите несколько минут, чтобы жидкость проникла в бумагу. Тогда осторожно подсуньте шпатель под бумагу и удалите обои. С помощью этого метода они должны легко сниматься.

Если клей от обоев останется на стене, удалить его тоже можно жидким средством. Просто распылите на стене и протрите снова губкой, а затем соскребите. Когда все обои снимете, протрите стену губкой, смоченной в воде.