Приготовить раствор, который отмоет нагар с вашей посуды, очень просто, и вам для этого не понадобятся какие-то особые ингредиенты – только сода и уксус, которые точно найдутся на любой кухне.

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Этот народный метод чрезвычайно популярен, ведь он может даже с черной и чрезвычайно грязной сковороды сделать настоящее зеркало. Также вы можете взяться за него в любое время, ведь он не требует очень много времени.

Как вывести нагар со сковороды

Для того, чтобы сделать грязную сковородку безупречно чистой, вам сначала нужно приготовить средство для мытья. Им пользовались еще наши бабушки, и сейчас оно остается чрезвычайно эффективным. Для того, чтобы его приготовить, вам нужно всего 3 минуты.

Вам нужно взять для него:

соду;

уксус;

воду;

металлическую щетку для посуды;

губку для мытья посуды;

поваренную соль.

Сода и уксус могут прекрасно очищать и дезинфицировать, поэтому для приготовления вашего раствора вам нужно взять 100 граммов соды и 50 граммов уксуса и смешать это в глубокой миске. После этого тщательно распределите пасту по сковородке – там, где есть нагар. После этого оставьте раствор на 15 – 20 минут, чтобы дать ему сработать.

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Так смесь сможет проникнуть во все слои грязи, и после этого вы можете с легкостью удалить его. Если же случай очень сложный, вы можете замочить сковородку на ночь в кипятке.



Сковородку можно легко отчистить / Фото Pexels

После того, как вы подождете определенное время, вам нужно взять обычное средство для чистки посуды и металлической щеткой пройтись по поверхности сковородки, и так вы быстро удалите остатки нагара. Но делайте это осторожно, чтобы избежать возникновения царапин.

После этого сполосните сковородку теплой водой. Впрочем, такой способ не подходит для чистки сковородок, имеющих тефлоновое покрытие, ведь он может его повредить.

Если на вашей сковороде остался запах соды, вы можете удалить его с помощью обычной кухонной соли. Все, что вам нужно сделать – это немного потереть ею вашу сковородку.