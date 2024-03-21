Затупленный нож может плохо резать продукты, но для рук он все равно будет опасным, поэтому будьте осторожны. Чтобы быстро решить проблему, советуем воспользоваться несколькими самыми эффективными методами.

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Дно тарелки

Переверните фарфоровую посуду и найдите на дне шероховатую полоску. Она идеально подходит для заточки ножа. Проведите ножом по этой полосе несколько раз. После этого промойте нож водой.

Окно автомобиля

Способ вас может несколько напугать, поскольку он совсем нестандартный, но бояться не стоит, поскольку царапин на стекле не будет. Подойдет край любого невыправленного стекла, который действует вместо точильного камня. Просто проведите ножом по краю окна.

Пилочка для ногтей

Шероховатой стороной поставьте пилочку на поверхность и придерживайте ее одной рукой, а второй проведите лезвием ножа по поверхности пилочки. Повторите так несколько раз, пока не убедитесь, что лезвие является острым.



Простые способы, которые помогут заострить нож / Фото Pexels

Камень

Найдите гладкий и плоский камень. Проведите по нему от рукояти до кончика ножа несколько раз. После процедуры промойте и вытрите нож насухо.

Другой нож

Очень часто хозяева точат на кухне нож друг о друга. Строгающими движениями проведите тупым ножом по поверхности острого ножа. Чтобы заточить хорошо нож, придется сделать немало таких движений.