Прекрасно справляются с накипью домашние средства, которые найдутся у хозяек на каждой кухне, пишут Porady 24. Народные методы очистки способны отчистить налет за несколько минут, поэтому вам даже не придется бежать в магазин за профессиональными средствами.
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Уксус
Средство подходит для пластикового, стеклянного или металлического чайника, который ставится на плиту. Для электрочайников этот метод использовать не стоит.
100 миллиграммов уксуса нужно на 1 литр воды. Смесь залейте в чайник и поставьте на медленный огонь. Запах после закипания может быть неприятным, однако он действительно способен справиться с проблемой. Воду надо кипятить до тех пор, пока не увидите, что накипь отслаивается.
Протрите кухонным полотенцем стенки чайника, когда избавитесь от всей накипи, а тогда перед использованием вскипятите еще два раза воду и слейте.
Лимонная кислота
Этот способ уже можно использовать для электрочайников. Налейте внутрь воды и засыпьте 2 столовыми ложками лимонной кислоты. Прокипятите, подождите когда прибор остынет и тогда вытрите осадок губкой.
Сода
Метод подходит для всех видов чайников. На полный чайник воды надо засыпать столовую ложку соды. Перемешайте и подождите 30 минут. Тогда промойте чайник и прокипятите чистую воду перед использованием.