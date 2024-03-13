За обувью белого цвета надо тщательно ухаживать, поскольку грязные пятна гораздо заметнее, чем на темной обуви, пишут Porady 24. Для того, чтобы белые кроссовки выглядели, как новенькие, воспользуйтесь несколькими домашними лайфхаками.

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Сода и уксус

Одну столовую ложку соды смешайте с половиной столовой ложки уксуса до состояния, чтобы получилась паста. Нанесите эту смесь на грязный участок кроссовок и почистите щеткой с мягкой щетиной. После этого смойте теплой водой.

Зубная паста

Этот метод помогает убрать желтизну с белых тканевых кедов. Пасту надо брать исключительно белого цвета без цветных примесей. Сначала удалите грязь с помощью мыльной воды, а потом старой зубной щеткой чистите желтое пятно.

Чтобы эффект был еще лучше – добавьте лимонный сок. Оставьте зубную пасту на кедах на 10 минут, а тогда уже полноценно бросайте стирку.



Грязь с белых кроссовок можно легко отчистить / Фото Pexels

Стиральный порошок

Отчистить желтизну можно с помощью стирального порошка и соды. Смешайте его с содой в пропорции 1:5. Пасту нанесите на обувь, почистите и оставьте на 10 минут, а потом удалите влажной тряпкой.

Средство для мытья посуды

Это средство домашнего обихода способно прекрасно справиться с отбеливанием белых кроссовок. Одну столовую ложку жидкости смешайте с теплой водой. Щетку смочите в растворе и аккуратно потрите ею кроссовки.

Крахмал

Посыпьте крахмалом загрязненные участки кроссовок и оставьте на несколько часов. Затем остатки надо убрать зубной щеткой.