Как защитить холодильник от перепадов напряжения: это очень просто

С 1 июля Украина перешла на новый стандарт напряжения в электросети: отныне вместо 220 вольт будет 230. И немало людей переживают из-за своей техники – и в частности из-за холодильников.

Для напряжения в сети обычно свойственны перепады энергии с достаточно широкой амплитудой – и обычно они вообще безвредны, ведь не выходят за допустимые пределы, сообщает 24 Канал.

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Как защитить холодильник от перепадов напряжения?

Холодильник, как и любой другой прибор, требует подачи электроэнергии по определенным параметрам – и обратив внимание на бирку холодильника, вы заметите, что очень часто нужное напряжение указывают в пределах от 220 до 240 вольт.

А это значит, что переход на новый стандарт в 230В совсем не повлияет на работу вашего прибора и не приведет к поломке. Впрочем, качество работы вашего холодильника зависит также и от способа его защиты.

Существует несколько простых приборов, которые помогут защитить ваш холодильник – и вы сами можете выбрать, который лучше всего подходит по бюджету и потребностям.



Холодильник можно защитить от перепадов напряжения / Фото Pexels

Реле напряжения

Это – самый простой и наиболее доступный способ защитить холодильник от сильных перепадов напряжения. Прибор не улучшит качества электропитания, вместо этого он только контролирует напряжение.

Как только микроконтроллер в реле фиксирует недопустимое значение напряжения, реле размыкается и в целях защиты обесточивает холодильник. Реле можно встроить в щиток, или установить в розетку, чтобы защитить конкретный прибор.

Кстати, ранее мы уже рассказывали ранее, как можно легко избавиться от запаха в холодильнике.

Стабилизатор напряжения

В отличие от реле, стабилизатор не контролирует сетевое напряжение. Для холодильника подойдет на самом деле любой стабилизатор – даже бюджетные варианты удовлетворят требования техники.

Главное – выбрать прибор правильной мощности, ведь слишком маленькая приведет к постоянным аварийным отключениям стабилизатора, а высокая – к переплатам средств.

Источник бесперебойного питания

Этот способ будет наиболее комплексной защитой холодильника от любых неисправностей. Так вы можете обеспечить автономность холодильника. Но для этого придется устанавливать аккумуляторы большой емкости, и только вам решать, стоит ли оно того.

Что будет с приборами после перехода на 230 вольт?

Переживать за свою технику из-за перехода не стоит – если ваша техника была приобретена в течение последние 10 – 15 лет, она уже рассчитана на работу в диапазоне 210 – 240 вольт.

Вам не придется заменять никакой техники, и все будет работать так же как и раньше. Кроме того, переход на 230 вольт также не повлияет и на цены в платежках за электричество, ведь это не изменение тарифов или объемов потребления, а техническое согласование.