Як захистити холодильник від перепадів напруги: це дуже просто

З 1 липня Україна перейшла на новий стандарт напруги в електромережі: відтепер замість 220 вольт буде 230. І чимало людей переймаються через свою техніку – і зокрема через холодильники.

Для напруги в мережі зазвичай властиві перепади енергії з досить широкою амплітудою – і зазвичай вони взагалі нешкідливі, адже не виходять за допустимі межі, повідомляє 24 Канал.

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Як захистити холодильник від перепадів напруги?

Холодильник, як і будь-який інший прилад, потребує подачі електроенергії за певними параметрами – і звернувши увагу на бирку холодильника, ви помітите, що дуже часто потрібну напругу вказують у межах від 220 до 240 вольтів.

А це значить, що перехід на новий стандарт у 230В зовсім не вплине на роботу вашого приладу та не призведе до поломки. Втім, якість роботи вашого холодильника залежить також і від способу його захисту.

Існує кілька простих приладів, які допоможуть захистити ваш холодильник – і ви самі можете обрати, який найкраще підходить за бюджетом та потребами.



Холодильник можна захистити від перепадів напруги / Фото Pexels

Реле напруги

Це – найпростіший та найбільш доступний спосіб захистити холодильник від сильних перепадів напруги. Прилад не покращить якості електроживлення, натомість він тільки контролює напругу.

Як тільки мікроконтролер у реле фіксує неприпустиме значення напруги, реле розмикається та з метою захисту знеструмлює холодильник. Реле можна вмонтувати у щиток, або ж встановити у розетку, аби захистити конкретний прилад.

До речі, раніше ми вже розповідали раніше, як можна легко позбутися запаху у холодильнику.

Стабілізатор напруги

На відміну від реле, стабілізатор не контролює мережеву напругу. Для холодильника підійде насправді будь-який стабілізатор – навіть бюджетні варіанти задовольнять вимоги техніки.

Головне – обрати прилад правильної потужності, адже надто маленька призведе до постійних аварійних відключень стабілізатора, а висока – до переплат коштів.

Джерело безперебійного живлення

Цей спосіб буде найбільш комплексним захистом холодильника від будь-яких несправностей. Так ви можете забезпечити автономність холодильника. Але для цього доведеться встановлювати акумулятори великої місткості, і тільки вам вирішувати, чи воно того варте.

Що буде з приладами після переходу на 230 вольт?

Перейматися за свою техніку через перехід не варто – якщо ваша техніка була придбана протягом останні 10 – 15 років, вона вже розрахована на роботу у діапазоні 210 – 240 вольтів.

Вам не доведеться замінювати жодної техніки, і все працюватиме так само як і раніше. Окрім того, перехід на 230 вольтів також не вплине і на ціни у платіжках за електрику, адже це не зміна тарифів чи обсягів споживання, а технічне узгодження.