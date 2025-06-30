24 Канал знає, як позбутися запаху у холодильнику без хімії.

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На щастя, існує безліч варіантів, які допоможуть прибрати неприємний запах з холодильника без хімії.

Оцет або сода

Ці два народні засоби – лідери у боротьбі з неприємними запахами. Просто протріть внутрішні поверхні холодильника розчином оцту або харчової соди (1 столова ложка на літр води), залиште відкритими дверцята на 15 –20 хвилин, і запах зникне.

Вугілля, кава, лимон

Вугілля або мелена кава в чашці – чудові природні абсорбенти. Можна також покласти скибку лимона або кілька шматочків картоплі, змочених у лимонному соці. Вони вберуть зайву вологу й аромат залишків.

Провітрювання і чистка

Час від часу холодильник потрібно не просто мити, а провітрювати – особливо після відключення або перед великою закупівлею. Не забувайте чистити дренажний отвір – саме він часто накопичує залишки рідини та спричиняє затхлі запахи.

Важлива деталь! Усі продукти з сильним запахом – сир, копченості, риба – варто зберігати у герметичних контейнерах. Не забувайте перевіряти термін придатності продуктів, навіть якщо вони "ще не пахнуть".



Зберігайте продукти у герметичних упаковках / Фото Unsplash

До речі для видалення жиру з плитки на кухні ефективні гаряча вода з мийним засобом, що містить луг, оцет з содою, лимон або лимонна кислота.

Як ви бачите, свіжість у холодильнику – це не про дорогу хімію, а про регулярну увагу й прості засоби з кухонної полиці. А бонус – усе буде пахнути не побутовою хімією, а чистотою.