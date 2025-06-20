24 Канал знає, як вивести мошок на кухні без зусиль та агресивної хімії.
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Здається, щойно відчинив вікно чи забув винести сміття – і на кухні вже кружляє зграя дрібних мошок. Давайте з'ясуємо, звідки беруться мошки.
Найчастіше ви маєте справу з так званими плодовими мошками або дрозофілами. Вони обожнюють:
- перезрілі фрукти,
- брудну посуду,
- залишки їжі,
- вологу у зливі,
- землю у вазонах.
Мошки заводяться там, де є залишки їжі / Фото Unsplash
Тож, спершу потрібно прибрати фактори, які приваблюють цих комах. Зберігайте фрукти і овочі в холодильнику або закритих контейнерах, не залишайте відкритими пляшки з вином, соками чи солодкою водою.
Цікаво! Відлякати комарів у будинку можна за допомогою ароматів ванілі, лаванди, евкаліпта, а також ефірних олій м'яти, розмарину, базиліка або меліси.
Як легко позбутися мошок
Для цього існує кілька способів:
- Оцет + мийний засіб: у невелику місткість налийте яблучний оцет і додайте краплю засобу для посуду. Мошки летять на запах, а мийка руйнує поверхневу плівку, і вони тонуть.
- Фруктова пастка: покладіть шматочок банана або яблука у баночку, накрийте харчовою плівкою та зробіть дірочки зубочисткою. Потрапити легко – вилетіти важко.
- Вино або пиво: залиште трохи в келиху – працює як магніт. Теж додаємо краплю миючого засобу.
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Профілактика – найкращі ліки
- Завжди мийте фрукти після покупки
- Не залишайте брудний посуд
- Щільно закривайте сміттєве відро
- Раз на тиждень проливайте злив окропом або оцтом із содою
Отже, щоб вигнати мошок з кухні, потрібна не сила, а системний підхід: чистота, правильне зберігання, пастки та профілактика. І вже за кілька днів ваша кухня знову стане виключно для гостей – і точно не крилатих!