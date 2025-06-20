24 Канал знає, як вивести мошок на кухні без зусиль та агресивної хімії.

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Здається, щойно відчинив вікно чи забув винести сміття – і на кухні вже кружляє зграя дрібних мошок. Давайте з'ясуємо, звідки беруться мошки.

Найчастіше ви маєте справу з так званими плодовими мошками або дрозофілами. Вони обожнюють:

перезрілі фрукти,

брудну посуду,

залишки їжі,

вологу у зливі,

землю у вазонах.



Мошки заводяться там, де є залишки їжі / Фото Unsplash

Тож, спершу потрібно прибрати фактори, які приваблюють цих комах. Зберігайте фрукти і овочі в холодильнику або закритих контейнерах, не залишайте відкритими пляшки з вином, соками чи солодкою водою.

Цікаво! Відлякати комарів у будинку можна за допомогою ароматів ванілі, лаванди, евкаліпта, а також ефірних олій м'яти, розмарину, базиліка або меліси.

Як легко позбутися мошок

Для цього існує кілька способів:

Оцет + мийний засіб: у невелику місткість налийте яблучний оцет і додайте краплю засобу для посуду. Мошки летять на запах, а мийка руйнує поверхневу плівку, і вони тонуть.

Фруктова пастка: покладіть шматочок банана або яблука у баночку, накрийте харчовою плівкою та зробіть дірочки зубочисткою. Потрапити легко – вилетіти важко.

Вино або пиво: залиште трохи в келиху – працює як магніт. Теж додаємо краплю миючого засобу.

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Профілактика – найкращі ліки

Завжди мийте фрукти після покупки

Не залишайте брудний посуд

Щільно закривайте сміттєве відро

Раз на тиждень проливайте злив окропом або оцтом із содою

Отже, щоб вигнати мошок з кухні, потрібна не сила, а системний підхід: чистота, правильне зберігання, пастки та профілактика. І вже за кілька днів ваша кухня знову стане виключно для гостей – і точно не крилатих!