Пикировка – это пересаживание рассады, которая уже значительно подросла в открытый грунт. Растения пикируют для того, чтобы у них лучше развивалась корневая система.

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Перец особенно плохо переносит повреждения корней и долго восстанавливается после посадки, поэтому пикировку надо проводить осторожно, учитывая этот важный нюанс. Но если не спешить и аккуратно сделать пересадку, то корневая система должна хорошо усвоиться.

Когда пикировать перец весной

Пикировку можно начинать, когда на растении появляется несколько листочков. От момента посева до пикировки проходит от 3 до 4 недель.



Пикировать перец можно с момента появления двух листочков / Фото Pexels

Подготовка к пикировке

Для удачной пикировки перца подготовьте почву, специальную тару и несколько удобрений. Почва для пикировки может быть такой, как при посеве. Единственное на что надо обратить внимание, чтобы он был рыхлым и нейтральным по кислотности.

Как правило, огородники используют почвенную смесь на основе торфа с добавлением песка. Для плодородия добавьте в грядку удобрения. За несколько часов до пикировки рассаду стоит полить теплой водой. Это нужно для того, чтобы при пересадке земляной ком хорошо отделялся.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Пошаговые правила пикирования

Наполните пикировочные тары грунтом на 3/4. После этого сделайте углубление для растения и ложкой аккуратно поддевайте сеянцы ложкой.

Посадите их в лунку, но следите за тем, чтобы земля не касалась семядольных листочков. Легонько присыпьте корни землей и полейте еще теплой водой. Тогда растения надо перенести в прохладное место, которое будет защищено от прямых солнечных лучей.