Чего ждать от пятницы, 13 июня, рассказала потомственная ведьма Украины, финалистка 5-й "Битвы экстрасенсов" Ярослава Солодеева (Федорова) в комментарии УНИАН, передает 24 Канал.

Смотрите также Эти 5 вещей никогда нельзя показывать гостям: отдадите удачу и счастье

Как отмечает Ярослава Солодеева, пятница, 13 июня 2025 года, совпадает по времени с Клубничным полнолунием, которое состоялось 11 июня.

Это полнолуние особенное тем, что Луна находилась в самой низкой точке к Земле за последние 18 лет. Такая позиция спутника может существенно влиять на людей, в частности на их эмоциональное состояние и водный баланс организма, усиливая чувствительность и внутреннее напряжение.

Почему пятница 13-го считается несчастливой

Сочетание пятницы (дня, связанного с распятием Иисуса в христианстве) и числа 13 (которое во многих культурах считается символом неудачи) породило устойчивый культурный миф о "зловещей дате". В средневековье считалось, что за столом не должно быть 13 человек, потому что это якобы приносит беду. Отсюда же и происходит традиция избегать 13-го номера в отелях, самолетах и тому подобное.



Цифра 13 ассоциируется с неудачей / Фото Unsplash

Что, по поверьям, нельзя делать в пятницу 13 июня

Не начинайте важных дел

Этот день считается неудачным для подписания договоров, запуска бизнеса или принятия судьбоносных решений.

Не путешествуйте далеко

Особенно в незнакомые места – говорят, в дороге вас могут ждать непредсказуемые трудности. Авиаперелеты и дальние путешествия считаются рискованными.

Не одалживайте деньги и не давайте в долг

Есть примета, что деньги, отданные в пятницу 13-го, "не вернутся".

Не проходите под лестницей и не разбивайте зеркало

Эти приметы знакомы многим, но именно в пятницу 13-го они приобретают особенно "темный" оттенок.

Интересно! В психологии даже существует термин параскаведекатриафобия – патологический страх перед пятницей 13-го. На самом деле научных доказательств повышенной аварийности, преступности или несчастных случаев в этот день нет. Но если человек верит, что дата несчастливая, его действия могут быть более осторожными, тревожными, а значит - менее успешными. Самовнушение имеет силу.

Чтобы пятница, 13 июня, прошла хорошо, советуем провести этот день спокойно и без рисков. Избегайте конфликтов и ссор, создайте уютную атмосферу дома. Это лучший день для фильмов, ароматного чая и приятной музыки.