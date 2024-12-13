Чтобы не навлечь беду: можно ли мыть голову в пятницу 13

Пятница 13 – это мистическая, полная загадок и суеверий дата. Поэтому эзотерики верят, что в этот день можно легко навлечь на себя беду.

Для того, чтобы не попасть ни на одну плохую примету в пятницу 13, сначала нужно знать о них, сообщает 24 Канал. И некоторые из них касаются и ухода за собой.

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Что нельзя делать в пятницу 13 числа

Сначала может показаться, что почти не существует суеверий, связанным с уходом за собой. Наоборот, эзотерики советуют провести пятницу 13 дома, посвятить себя отдыху и хобби. Зато не рекомендуют планировать на этот день что-то важное, начинать новую работу или проект, или идти в отпуск. Мол, подобные действия могут привести к беде.

Еще один запрет касается, впрочем, слишком большого веселья – вроде бы так можно привлечь в дом злые силы, что отвернут от вас удачу и успех, в том числе и финансовый. А с финансами в пятницу 13 стоит быть особенно осторожными – нельзя никому занимать деньги и брать в долг – ничем хорошим это вроде бы не закончится.



О пятнице 13 существует немало суеверий / Фото Pexels

Можно ли мыть голову в пятницу 13?

Относительно мытья головы в пятницу 13 запрет достаточно четкий, особенно для замужних женщин – мол, этим действием можно "вымыть всех родных". Кроме того, мытье головы в пятницу может помешать воплощению ваших планов и привести к напрасным тратам денег.

Впрочем, есть даты, в которые мытье головы вроде бы может наоборот привлечь успех. В частности, лучшими днями недели для этого являются вторник и суббота. Волосы нужно мыть утром, чтобы это также повысило работоспособность человека. Поэтому, возможно, стоит подождать еще один день, чтобы избежать возможных негативных последствий из-за приметы.