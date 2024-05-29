От пятна не будет следа: как отстирать тональный крем с одежды

При создании макияжа тональный крем ненароком может запятнать ткань образовав пятно. Часто крем оставляет пятна у горловины одежды, поэтому надо знать несколько действенных методов, которые выводят загрязненный участок.

Даже самые опытные хозяйки не знают порой, как вывести тональный крем. Основная проблема заключается в ткани – чем она плотнее, тем пятно отстирать труднее, однако возможно. Чем быстрее вы возьметесь за очистку, тем проще удастся избавиться от следов от тонального крема.

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Пятновыводитель

Пятно на синтетической ткани отстирать легче всего. Вам просто понадобится пятновыводитель. Раствор налейте в тазик с горячей водой, рукой создайте пенку и поместите туда вещь, которая загрязнилась. Оставьте на время, которое указано в инструкции, а после этого просто постирайте.

Нашатырный спирт

Нанесите раствор нашатырного спирта на пятно и оставьте на 5 – 7 минут. После этого посыпьте пятно содой, а тогда загрязненный участок постирайте.



Пятно от тоналки можно легко вывести / Фото Pexels

Мицеллярная вода

На ватный диск нанесите мицеллярную воду или любое другое средство для снятия макияжа и удалите пятно промокательными движениями. Спонжик должен впитать в себя тональный крем.

Пятновыводитель для хлопка и шерсти

Тональный крем на хлопковых и шерстяных вещах труднее поддается стирке, однако пятновыводитель способен справиться с проблемой. Нанесите раствор на пятно и оставьте на 15 минут. Тогда прополощите вещь в теплой воде и постирайте загрязненный участок с помощью хозяйственного мыла.

Медицинский спирт для плотной ткани

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Избавиться от тонального крема с плотной ткани или меха поможет медицинский спирт. Намочите в жидкости ватный диск и потрите им загрязненный участок. После этого наряд надо постирать.