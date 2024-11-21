Как вывести черную плесень на герметике: этот метод знают не все

Плесень довольно частое явление в ванной, впрочем избавиться от нее вполне возможно. Надо лишь знать о средстве, которое выведет грибок. Плесень на силиконовом герметике всегда выглядит непривлекательно, поэтому надо быстро прибегать к очистке.

Порой устранить эту проблему не совсем просто, впрочем вполне возможно, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Вам нужно будет самостоятельно сделать средство из копеечных продуктов, которые поразят невероятным результатом.

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Как вывести плесень с герметика

Плесень появляется из-за плохой вентиляции, насыщенной влажности и поврежденного герметика. Эксперты рассказали, что убрать плесень в ванной поможет дешевый продукт – пищевая сода. Она является абразивным дезодорирующим средством, поэтому сможет удалить плесень и лишить места неприятного запаха.

Плесень очень любит сохраняться на силиконовом герметике из-за своей пористости, а еще в тех местах, которые постоянно подвергаются воздействию воды. Плесень не только выглядит ужасно, но и вредит здоровью. Чтобы избавиться от ее, нужно на пораженные участки нанести пасту. Для этого 250 миллиграммов уксуса смешайте с тремя чайными ложками пищевой соды.



Плесень с герметика отмывает сода / Фото Pexels

Кашеобразный раствор надо покрыть толстым слоем и оставить на 5 минут. Далее нужно взять щетку с жесткой щетиной и хорошо счистить всю плесень с герметика. После этого смойте поверхность холодной, влажной губкой.

Как вывести плесень со стен

Если же плесень в ванной наблюдается на стенах, тогда придется воспользоваться уксусом, хлоркой или перекисью водорода. Уксус нужно нанести на участок, дать высушиться, а потом смыть. Ту же самую манипуляцию нужно повторить с хлоркой. Обработайте ею пораженное место, высушите, а тогда смойте. Перекись водорода наносят на 15 минут, а тогда протирают зараженное место щеткой.