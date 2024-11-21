Як вивести чорну плісняву на герметику: цей метод знають не всі

Цвіль досить часте явище у ванній, втім позбутися її цілком можливо. Треба лиш знати про засіб, який виведе грибок. Цвіль на силіконовому герметику завжди виглядає непривабливо, тому треба швидко вдаватися до очищення.

Часом усунути цю проблему не зовсім просто, втім цілком можливо, пише 24 Канал з посиланням на Express. Вам потрібно буде самостійно зробити засіб з копійчаних продуктів, які вразять неймовірним результатом.

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Як вивести цвіль з герметика

Цвіль з’являється через погану вентиляцію, насичену вологість та пошкоджений герметик. Експерти розповіли, що прибрати цвіль у ванній допоможе дешевий продукт – харчова сода. Вона є абразивним дезодорувальним засобом, тож зможе видалити цвіль й позбавити місця неприємного запаху.

Цвіль дуже любить зберігатися на силіконовому герметику через свою пористість, а ще в тих місцях, які постійно піддаються впливу води. Пліснява не лише виглядає жахливо, але й шкодить здоров’ю. Щоб позбутися її, потрібно на уражені ділянки нанести пасту. Для цього 250 міліграмів оцту змішайте з трьома чайними ложками харчової соди.



Цвіль з герметика відмиває сода / Фото Pexels

Кашоподібний розчин треба покрити товстим шаром та залишити на 5 хвилин. Далі потрібно взяти щітку з жорсткою щетиною й добре зчистити всю плісняву з герметика. Після цього змийте поверхню холодною, вологою губкою.

Як вивести цвіль зі стін

Якщо ж цвіль у ванній спостерігається на стінах, тоді доведеться скористатися оцтом, хлоркою чи перекисом водню. Оцет потрібно нанести на ділянку, дати висушитися, а тоді змити. Ту ж саму маніпуляцію потрібно повторити з хлоркою. Обробіть нею уражене місце, висушіть, а тоді змийте. Перекис водню наносять на 15 хвилин, а тоді протирають заражене місце щіткою.