Белить деревья надо весной, потому что летом делать эту процедуру уже будет поздно, пишет 24 Канал. Самый популярный метод побелки – известью, впрочем есть еще несколько хороших вариантов, которые также являются достойной альтернативой.

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Традиционная побелка известью

Побелка деревьев известью является традиционной. Польза заключается в том, что гашеная известь избавляет дерево от микробов и прямых солнечных лучей, но после дождей быстро смывается.

Чтобы сделать раствор, до 10 литров добавьте 3 килограмма гашеной извести и хорошо размешайте, чтобы не было комочков. Добавьте в раствор 300 граммов медного купороса, который будет действовать как профилактика грибковых заболеваний, впрочем с этим добавлением нужно дать уже 2, 5 килограмма извести.



Весной традиционно белят деревья / Фото Getty Images

Известь с клеем

Если в период побелки дожди затяжные, тогда для того, чтобы известь не смылась, надо добавить казеиновый клей. К половине ведра добавьте 1,5 килограмма гашеной извести и 50 граммов клея.

Побелка деревьев мелом

Мел полезно использовать для молодых саженцев, однако надо учесть, что он смывается дождем. К смеси добавьте 100 граммов казеинового клея или обычного клея ПВА для устойчивости.

Для меловой побелки вам понадобится 10 литров воды и 3 килограмма мела. Просейте его через мелкое сито и перемешайте в воде до консистенции жидкой сметаны. Смесь способна защитить саженцы от солнечных ожогов, впрочем с вредителями не справится из-за отсутствия в составе инсектицидов.

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Побелка краской

Садовая краска – современное средство для побелки деревьев. Она хорошо справляется с защитной и декоративной функцией и достаточно проста в применении. В садовой краске содержится медный купорос, антисептик, мел, противогрибковые и противомикробные добавки. Они способны защитить дерево от заболеваний и устойчивы к солнечным лучам. Такая краска уже готова к использованию, поэтому ее ни с чем не надо разбавлять.