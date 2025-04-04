Чем белить деревья весной: эффективные средства, кроме извести

Побелка деревьев весной является очень важной процедурой. Некоторая часть людей считает, что белить деревья неэффективно, впрочем традиционно весной без этой процедуры не обходятся садоводы, поскольку считают, что это является необходимостью.

Белить деревья надо весной, потому что летом делать эту процедуру уже будет поздно, пишет 24 Канал. Самый популярный метод побелки – известью, впрочем есть еще несколько хороших вариантов, которые также являются достойной альтернативой.

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Традиционная побелка известью

Побелка деревьев известью является традиционной. Польза заключается в том, что гашеная известь избавляет дерево от микробов и прямых солнечных лучей, но после дождей быстро смывается.

Чтобы сделать раствор, до 10 литров добавьте 3 килограмма гашеной извести и хорошо размешайте, чтобы не было комочков. Добавьте в раствор 300 граммов медного купороса, который будет действовать как профилактика грибковых заболеваний, впрочем с этим добавлением нужно дать уже 2, 5 килограмма извести.



Весной традиционно белят деревья / Фото Getty Images

Известь с клеем

Если в период побелки дожди затяжные, тогда для того, чтобы известь не смылась, надо добавить казеиновый клей. К половине ведра добавьте 1,5 килограмма гашеной извести и 50 граммов клея.

Побелка деревьев мелом

Мел полезно использовать для молодых саженцев, однако надо учесть, что он смывается дождем. К смеси добавьте 100 граммов казеинового клея или обычного клея ПВА для устойчивости.

Для меловой побелки вам понадобится 10 литров воды и 3 килограмма мела. Просейте его через мелкое сито и перемешайте в воде до консистенции жидкой сметаны. Смесь способна защитить саженцы от солнечных ожогов, впрочем с вредителями не справится из-за отсутствия в составе инсектицидов.

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Побелка краской

Садовая краска – современное средство для побелки деревьев. Она хорошо справляется с защитной и декоративной функцией и достаточно проста в применении. В садовой краске содержится медный купорос, антисептик, мел, противогрибковые и противомикробные добавки. Они способны защитить дерево от заболеваний и устойчивы к солнечным лучам. Такая краска уже готова к использованию, поэтому ее ни с чем не надо разбавлять.