Чим білити дерева навесні: ефективні засоби, крім вапна

Побілка дерев навесні є дуже важливою процедурою. Деяка частина людей вважає, що білити дерева – неефективно, втім традиційно навесні без цієї процедури не обходяться садівники, оскільки вважають, що це є необхідністю.

Білити дерева треба навесні, бо влітку робити цю процедуру вже буде запізно, пише 24 Канал. Найпопулярніший метод побілки – вапном, втім є ще кілька хороших варіантів, які також є гідною альтернативою.

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Традиційна побілка вапном

Побілка дерев вапном є традиційною. Користь полягає в тому, що гашене вапно позбавляє дерево від мікробів та прямих сонячних променів, але після дощів швидко змивається.

Щоб зробити розчин, до 10 літрів додайте 3 кілограми гашеного вапна й добре розмішайте, щоб не було грудочок. Додайте у розчин 300 грамів мідного купоросу, який буде діяти як профілактика грибкових захворювань, втім з цим доданком потрібно дати вже 2, 5 кілограми вапна.



Навесні традиційно білять дерева / Фото Getty Images

Вапно з клеєм

Якщо в період побілки дощі затяжні, тоді для того, щоб вапно не змилося, треба додати казеїновий клей. До половини відра додайте 1,5 кілограма гашеного вапна й 50 грамів клею.

Побілка дерев крейдою

Крейду корисно використовувати для молодих саджанців, однак треба врахувати, що вона змивається дощем. До суміші додайте 100 грамів казеїнового клею чи звичайного клею ПВА для стійкості.

Для крейдової побілки вам знадобиться 10 літрів води та 3 кілограми крейди. Просійте її через дрібне сито й перемішайте у воді до консистенції рідкої сметани. Суміш здатна захистити саджанці від сонячних опіків, втім зі шкідниками не впорається через відсутність у складі інсектицидів.

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Побілка фарбою

Садова фарба – сучасний засіб для побілки дерев. Вона добре справляється із захисною та декоративною функцією й досить проста у застосуванні. У садовій фарбі міститься мідний купорос, антисептик, крейда, протигрибкові та протимікробні добавки. Вони здатні захистити дерево від захворювань та стійкі до сонячних променів. Така фарба вже готова до використання, тому її ні з чим не треба розбавляти.