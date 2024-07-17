Не забудьте это сделать: зачем переворачивать консервацию после закручивания

Переворачивание банок, пока они еще горячие после закручивания – обязательный процесс во время консервации. Однако для чего это делать? Давайте попробуем вместе в этом разобраться.

Оказывается, что если пропустить этот важный шаг, то вы рискуете получить испорченную консервацию и все ваши старания будут сведены на нет.

Читайте также Как правильно хранить фрукты и овощи, чтобы они не внешне морщились: золотые правила

Летом все мы вволю наслаждаемся сезонными овощами и фруктами, но не стоит забывать о заготовках на зиму. Однако делать консервацию нужно правильно, не забывая придерживаться всех основных шагов.

Для чего переворачивать банку

Переворачивать банки очень важно. Когда мы их переворачиваем, то проверяем герметичность закрытия тары. Если же с какой-то банки будет вытекать рассол или сок, то консервация долго держаться не будет.

В случае, если тара будет протекать, банку надо открыть, еще раз переварить ее содержимое и заново закрутить. Если повторно обрабатывать содержимое банки не хотите, то можете съесть продукт, поскольку в негерметичной таре он долго не простоит.

Переворачивать банку надо не только тогда, когда из нее вытекает жидкость, но и когда появляются пузырьки у крышки. Этот признак тоже укажет на негерметичность.

Обратите внимание, потому что банки с крышками, которые закручиваются, переворачивать не надо. Эту манипуляцию надо выполнять только с тарой, которая закрывается с помощью специального девайса для закручивания крышек на банках.

Никогда не берите банки голыми руками, потому что можете обжечься. Переворачивать их надо осторожно и ставить на ровную поверхность. По дну тары стучать нельзя. Хозяйки рекомендуют накрывать банки полотенцем, чтобы они как можно дольше оставались горячими.



Банки надо обязательно переворачивать / Фото Pexels

Как долго держать банки перевернутыми

Все зависит от величины тары. Банкам 0,5 литров будет достаточно 30 минут, а меньшему объему – наполовину меньше. Тару объемом 1 литр надо держать перевернутой несколько часов, а большие 3-литровые банки – минимум 6 часов.

Готовую консервацию также надо проверять. Если банка не протекла за первые несколько часов, это еще не значит, что ее содержимое не может испортиться. Проверяйте не вздулась ли крышка и, нет ли под крышкой пузырьков.